Один человек пострадал при падении беспилотника у монастыря в Курской области Фото: Антон ФОКИН

На территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области упал беспилотник, пострадал паломник, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

«Упал дрон на газон недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем, корпус, руку и ногу», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Сам храм повреждений не получил, добавил игумен.

Как писал сайт KP.RU, накануне средства радиоэлектронной борьбы посадили в Курской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. На одном из них была символика полка «Азов»*.

Напомним, на прошлой неделе украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на храм в Рыльске Курской области, пострадавших в результате инцидента не было, но были повреждены окна в двух административных зданиях и выбиты стёкла в Покровском храме.

*Запрещенная в России террористическая организация