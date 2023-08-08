Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность движения «Аллатра» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра».

Как сообщается на сайте ведомства, организация «представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине, действующее в России и ряде других стран». В РФ оно занимается якобы миссионерской деятельностью, не имея при этом статуса религиозной организации, отметили в Генпрокуратуре.

«Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации «Созидательное общество», являющейся его проектом (управленческий центр находится в США)», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, активисты «Аллатры» получают указания от кураторов с Украины о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиции и проведении акций по дискредитации политики органов власти. Как заявили в Генпрокуратуре, идеологи движения принуждают граждан России совершать экстремистские преступления.

Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Martens Centre.