Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 14:57

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность движения «Аллатра»

Идеологи движения принуждают граждан РФ совершать экстремистские преступления, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность движения «Аллатра»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность движения «Аллатра»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность украинского общественного движения «Аллатра».

Как сообщается на сайте ведомства, организация «представляет собой псевдорелигиозное движение, основанное на Украине, действующее в России и ряде других стран». В РФ оно занимается якобы миссионерской деятельностью, не имея при этом статуса религиозной организации, отметили в Генпрокуратуре.

«Для прикрытия политического характера деятельности мероприятия проводятся под эгидой организации «Созидательное общество», являющейся его проектом (управленческий центр находится в США)», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, активисты «Аллатры» получают указания от кураторов с Украины о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиции и проведении акций по дискредитации политики органов власти. Как заявили в Генпрокуратуре, идеологи движения принуждают граждан России совершать экстремистские преступления.

Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Martens Centre.