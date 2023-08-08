Взрывы прогремели в Харьковской области 8 августа 2023

Взрывы прогремели в Харьковской области Фото: REUTERS

В Харьковской области вечером во вторник, 8 августа, прогремело несколько взрыв, сообщил украинский телеканал «Дом».

Подробности выясняются. Известно, что в Харьковской области прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Напомним, накануне в Киеве произошел мощный взрыв. Он был зафиксирован вечером на левом берегу Днепра, при этом по данным карты оповещений воздушная тревога в столице Украины не объявлялась. Местные паблики сообщали, что, по предварительным данным, речь шла о бытовом взрыве. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Бериславском районе Херсонской области.