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НовостиПолитика7 августа 2023 20:42

В Киеве произошел мощный взрыв

Воздушная тревога в регионе не объявлялась
Мария ПАВЛОВА
В Киеве на левом берегу Днепра произошел мощный взрыв.

В Киеве на левом берегу Днепра произошел мощный взрыв.

Фото: REUTERS

В Киеве произошел мощный взрыв. Об этом в понедельник 7 августа сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Уточняется, что взрыв зафиксирован вечером на левом берегу Днепра, при этом по данным карты оповещений воздушная тревога в регионе не объявлялась. Местные паблики сообщают, что по предварительным данным речь идет о бытовом взрыве. Официальной информации об обстоятельствах взрыва пока не поступало.

Также издание сообщает о серии взрывов в Бериславском районе Херсонской области.

Тем временем российские силы радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области.

Также сообщалось, что российские системы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow. Также перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.