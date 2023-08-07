В Киеве на левом берегу Днепра произошел мощный взрыв. Фото: REUTERS

В Киеве произошел мощный взрыв. Об этом в понедельник 7 августа сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Уточняется, что взрыв зафиксирован вечером на левом берегу Днепра, при этом по данным карты оповещений воздушная тревога в регионе не объявлялась. Местные паблики сообщают, что по предварительным данным речь идет о бытовом взрыве. Официальной информации об обстоятельствах взрыва пока не поступало.

Также издание сообщает о серии взрывов в Бериславском районе Херсонской области.

Тем временем российские силы радиоэлектронной борьбы посадили два украинских беспилотника в Курской области.

Также сообщалось, что российские системы ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow. Также перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.