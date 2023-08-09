Египет подписал контракт на поставку 235 тысяч тонн пшеницы из России

Первую партию зерна доставят в порты Египта с период с 15 по 30 сентября Фото: Виталий ТИМКИВ

Министерство снабжения и внутренней торговли Египта заключило договор о закупке 235 тысяч тонн пшеницы из России, сообщает ТАСС.

В египетском ведомстве отметили, что контракт на закупку российского зерна был подписан "в соответствии с международной практикой". Так, 175 тысяч тонн российской пшеницы доставят в порты Египта с период с 15 по 30 сентября 2023 года, вторая партия в 60 тысяч тонн будет передана с 1 по 15 октября.

Несколькими месяцами ранее посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что между Москвой и Каиром была отработана система доставки пшеницы между странами, которая будет работать вне зависимости от политики Запада и санкций.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Россия остановила свое участие в зерновой сделке, т.к. часть соглашений, которая касается Москвы, не выполняется. В качестве альтернативы, Россия пообещала странам Ближнего Востока, Среднего Востока и Африки, которые традиционно покупали зерно у Москвы и Киева, не оставить их в беде и нарастить поставки.