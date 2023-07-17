По чьей экономике ударит разрыв «зерновой сделки» и хватит ли России зерна

С 18 июля Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как стало уже официально известно, с 18 июля Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Поскольку та часть соглашений, которая касается нашей страны, не выполняется. Как следует из заявлений нашего МИДа, Россия будет готова пойти на восстановление «черноморской инициативы» только после того, как увидит конкретные результаты, а не заверения и обещания.

Что теперь изменится и каковы будут экономические последствия для России?

В ЧЕМ СУТЬ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ

Сделка, известная еще как «черноморская инициатива», была заключена в июле 2022 года — с участием России, Украины, Турции и ООН. Она касалась вывоза украинского зерна по Черному морю через безопасный коридор. Как предполагалось, прежде всего в пользу беднейших африканских стран - где из-за резкого прошлогоднего роста цен на зерно вполне мог начаться голод.

России взамен тоже много чего обещали. В частности, разблокировку европейских счетов российских компаний — поставщиков удобрений и продовольствия, снятие запрета на допуск в порты наших судов, которые перевозят зерно, переподключение к системе банковских платежей SWIFT Россельхозбанка, через который идет оплата нашего сельскохозяйственного экспорта, и прочее.

В итоге же пять самых бедных стран Азии и Африки (Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен) получили только 2,5% вывезенного зерна, и это данные ООН. При этом больше половины зерновых грузов уехала далеко не в голодающие страны: Китай, Испанию, Турцию, Италию, Нидерланды. Но если та часть соглашений, которая касалась организации безопасного вывоза украинского зерна все же выполнялась, то обратная — снятие ряда препятствий для российского сельхозэкспорта — игнорировалась. Сделка продлевалась трижды, но все с тем же результатом. Понятно, что он в конце концов российскую сторону перестал устраивать.

ОТКАЗ ОТ НЕЕ — ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ?

Первые последствия приостановки «черноморской инициативы» уже налицо — на Чикагской бирже выросли цены на зерно.

-Если оставить за скобкой политику и брать чисто экономические вопросы, то нам приостановка зерновой сделки дает возможности по увеличению внешней торговли, - прокомментировал KP.RU ситуацию руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Поскольку с рынка исчезнет часть объемов украинского зерна, увеличится спрос на российское. И цены на него начнут повышаться. Мы, несмотря на все санкции и препоны, в этом сезоне и так смогли реализовать за рубеж более 55 млн тонн зерна. Есть оценки, что и до 60 млн тонн будет. Это рекордный показатель. Но продажи шли со значительным дисконтом — из-за сложностей с доставкой, страховками, расчетами и т. п. Увеличение цен на мировом рынке вместе с увеличением спроса позволит нам отыграть часть этих потерь из- за дисконта. И это очевидный экономический плюс.

А ЧТО БУДЕТ СО СТРАНАМИ АФРИКИ?

-В качестве альтернативы зерновой сделки Россия уже пообещала странам, которые традиционно покупали у нее и Украины зерно, - это прежде всего страны Ближнего Востока, Среднего Востока и Африки — что мы их в беде не оставим и поставки увеличим. В том числе была обещана и безвозмездная помощь, - напоминает Анатолий Тихонов. - Не сомневаюсь, что мы эти обещания выполним.

Не исключено, что немного улучшится теперь ситуация и.. для европейских фермеров.

- Из -за «черноморской инициативы» у них возникли большие проблемы со сбытом зерна, - говорит эксперт. - Дешевое украинское зерно, оседавшее в Европе, помогло там немного обуздать инфляцию, но нанесло огромный урон европейскому сельскому хозяйству.

А НАМ САМИМ ЗЕРНА ХВАТИТ?

- У нас большие переходящие запасы еще с прошлого урожая, 20 млн тонн лежат нераспроданные. Плюс и сейчас хороший урожай ожидается, не меньше 120 млн тонн при самых плохих погодных условиях. А наше потребление зерна — это где-то 80-85 млн тонн. То есть для экспорта здесь есть большие возможности, без каких-то последствий для потребителей именно из-за него, - уверяет Анатолий Тихонов. - И экспорт зерна нужен — это доходы.

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