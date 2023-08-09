"Ковид разрушил центральную нервную систему": Раскрыта история смертельной болезни мужа певицы Натали

Фото: архив певицы Натали

Родной брат певицы Натали Антон Миняев, известный ранее по сценическому псевдониму Макс Волга, сообщил, что причиной смерти Александра Рудина стали тяжелые последствия ковида. В разговоре с KP.RU он заявил, что коронавирус разрушил центральную нервную систему мужа Натали.

"Ковид не щадит никого. В случае Саши - разрушил центральную нервную систему", - рассказал Миняев.

Он также заявил, что Натали и Рудин прошли не один консилиум врачей. В сложной ситуации семье певицы со специалистами помогали друзья и знакомые, однако никто так и не смог найти лекарства от таких тяжелых случаев коронавируса.

Миняев добавил, что Рудин очень любил свою жену и отдавал всего себя ей. Но последние два года они работали раздельно, т.к. Александр болел и ему было тяжело. Но супруги всегда оставались на связи.

Ранее KP.RU сообщал, что 49-летняя артистка Натали стала вдовой после 32 лет счастливой семейной жизни. Ее муж, музыкальный продюсер Александр Рудин скончался в возрасте 53-лет из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции.