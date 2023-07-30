Певица Натали раскрыла причину смерти мужа: от чего умер продюсер Александр Рудин

Александр Рудин забирает жену и младшего сына из роддома. Фото: архив певицы Натали

Певица Натали рассказала, от чего умер ее муж Александр Рудин. «Скончался Александр от последствий ковида. Два года боролись мы, но не сумели», - цитирует певицу ТАСС.

В чем именно заключались последствия коронавирусной болезни, пока неизвестно. По неофициальным данным, Александр Рудин мог покончить с собой.

Наталья (настоящее имя певицы) и Александр Рудины познакомились в Дзержинске Нижегородской области в 1991-м, когда будущей исполнительнице хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» было всего 17, и прожили вместе 32 года. В интервью артистка не раз рассказывала, что они очень долго не могли завести детей — беременности заканчивались выкидышами. В отчаянии Натали пошла в церковь и стала глубоко верующей прихожанкой. Только в 2001-м певице удалось родить сына Арсения. В 2010-м родился Анатолий, в 2017-м — Евгений…

Все, кто знал Рудиных, считали их идеальной парой. «Несмотря на звездный статус, Наталья и Александр остались в хорошем смысле провинциальными, очень простыми и непафосными людьми», - рассказал KP.RU один из знакомых семьи.

Похоронили Рудина в воскресенье в родном Дзержинске. В этом городе Натали делала первые шаги на сцене.