Собянин: Два беспилотника сбиты на подлете к Москве

БПЛА были сбиты системами ПВО Фото: Антон ФОКИН

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты системами ПВО на подлете к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил, что один из беспилотников был сбит в районе Домодедово, второй - в районе Минского шоссе.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в ночь на 1 августа, средствами ПВО при попытке пролета в Москву были сбиты два БПЛА. Один из них долетел до башни в "Москва-Сити". Здание получило повреждения на уровне 21 этажа, было нарушено остекление на площади 150 кв метров. Во время инцидента никто не пострадал.

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