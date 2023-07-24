Дом на Комсомольском проспекте находится в 300 метрах от главного здания оборонного ведомства на Фрунзенской набережной. Фото: Андрей АБРАМОВ

Что рассказывают очевидцы о падении беспилотников в Москве 24 июля 2023 года

Утром 72-летнему Владимиру Краснову, жителю дома на Комсомольском проспекте, 17, не спалось. Мужчина - инвалид второй группы, встал и побрел в сторону кухни выпить воды. И тут - зарево за окном.

- Солнце, что ли, так быстро взошло - на секунду пронеслась мысль. А затем полетела штукатурка за окном, а по комнате разлетелись стекла. В трех комнатах повыбивало, - с сожалением замечает Владимир Александрович, царапая тросточкой осколки стекла на полу. - Я сначала подумал, что это на чердаке чего произошло. У нас ведь сейчас в доме ремонт идет, может, рабочие не так чего сделали? Потом до окна дошел и увидел, что нет. Всё случилось на улице.

Утром 72-летнему Владимиру Краснову, жителю дома на Комсомольском проспекте, 17, не спалось. Фото: Андрей АБРАМОВ

Его соседка этажом выше, Ольга из седьмой квартиры, рассказывает: осколки полетели прямо на ее супруга, который в этот момент спал на диване в комнате. Но никто не пострадал. Ольга демонстрирует, как шпингалеты на старых деревянных стеклопакетах вырвало с корнем. Под ногами похрустывают мелкие осколки.

- Дом у нас 60-х годов, с тех пор окна так и не меняли, мы их только утепляли. Может, теперь хоть повод будет? - задается вопросом Ольга.

Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жильцы вышли на улицу, а буквально через пару минут не месте уже была полиция и пожарные. Пошептавшись меж собой, что все евроокна стойко перенесли взрывную волну, жильцы пожали плечами и пошли прибирать.

Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. Фото: Андрей АБРАМОВ

В этот момент раздается звонок в дверь. На пороге сотрудники «Жилищника». Бравые рабочие спустя буквально три часа после ЧП притащили все необходимое для ремонта и замены стекол. Обещают, что к вечеру абсолютно все выбитые окна в пятиэтажке, коих, по оценкам корреспондента «КП», 20-30% от общего числа, будут поменяны.

В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Официальные данные о попытке атаки беспилотников на Москву 24 июля 2023

- На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия, - написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

Дом на Комсомольском проспекте находится в 300 метрах от главного здания оборонного ведомства на Фрунзенской набережной. А подавленный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник спланировал на крышу трехэтажного нежилого здания, в котором никого не было.

Часа через три после атаки, когда сняли основную часть оцепления Комсомольского проспекта, на место приехала рота коммунальщиков в оранжевых жилетках. Фото: Андрей АБРАМОВ

Последствия работы глушилок оценили многие журналисты, которые примчались на место. Интернет на телефоне то и дело пропадал, а навигация сбоила.

В двух домах на Комсомольском проспекте напротив места падения беспилотника первые этажи отданы под коммерческие помещения — там также повыбивало стекла.

Часа через три после атаки, когда сняли основную часть оцепления Комсомольского проспекта, на место приехала рота коммунальщиков в оранжевых жилетках. Бригадиры четко раздавали команды: тут подмести, там собрать стекло, вот сюда несем новое и вставляем.

Второй БПЛА летел с юга Москвы. И если в случае с дроном на Комсомольском проспекте можно уверенно предполагать, что было целью, то с беспилотником, который спланировал в модном районе «Зиларт» у станции МЦК «ЗИЛ», о целях судить сложно. Здесь находятся исключительно жилые кварталы.

Второй БПЛА летел с юга Москвы. Фото: Андрей АБРАМОВ

МИД РФ назвал атаку беспилотников на Москву 24 июля 2023 актом терроризма

Официальный представить МИД Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма.

В 3 часа 40 минут в районных чатах появились первые вопросительные сообщения от жильцов.

- Что произошло, грохот кто-то слышал?

- Дом затрясло, но все целое!

- Даже у «Технопарка» было слышно хлопок (станция метро расположена в двух километрах от места падения БПЛА - авт.).

Дрон врезался аккурат в стык фасада и кровли строящегося офисного комплекса на проспекте Лихачева, 15. Нижнюю часть стилобата дома занимает строительный гипермаркет. А этажей 20 кверху пустуют, потому как работы там еще не завершены.

В двух домах на Комсомольском проспекте напротив места падения беспилотника первые этажи отданы под коммерческие помещения — там также повыбивало стекла. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первые версии жителей были, что сдетонировало что-то на стройплощадке. Но те, кто в этот ранний час уже не спал, сказали: прежде был слышен гул, будто по району несется спортивный мотоцикл - это звук работы двигателя беспилотника.

Дрон разбил стекла и залетел внутрь стройплощадки, взрывной волной выбило примерно 60 квадратных метров фасада.

Третий беспилотник упал под Зеленоградом. Коптер без взрывного устройства спланировал на территорию городского кладбища.

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