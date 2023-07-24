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24 июля 2023 11:33

Что происходит в районах Москвы, где упали беспилотники: жильцы рассказали о первых минутах после инцидентов

Москвичам пообещали вставить выбитые из-за падения БПЛА окна к вечеру 24 июля
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Дом на Комсомольском проспекте находится в 300 метрах от главного здания оборонного ведомства на Фрунзенской набережной.

Дом на Комсомольском проспекте находится в 300 метрах от главного здания оборонного ведомства на Фрунзенской набережной.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Что рассказывают очевидцы о падении беспилотников в Москве 24 июля 2023 года

Утром 72-летнему Владимиру Краснову, жителю дома на Комсомольском проспекте, 17, не спалось. Мужчина - инвалид второй группы, встал и побрел в сторону кухни выпить воды. И тут - зарево за окном.

- Солнце, что ли, так быстро взошло - на секунду пронеслась мысль. А затем полетела штукатурка за окном, а по комнате разлетелись стекла. В трех комнатах повыбивало, - с сожалением замечает Владимир Александрович, царапая тросточкой осколки стекла на полу. - Я сначала подумал, что это на чердаке чего произошло. У нас ведь сейчас в доме ремонт идет, может, рабочие не так чего сделали? Потом до окна дошел и увидел, что нет. Всё случилось на улице.

Утром 72-летнему Владимиру Краснову, жителю дома на Комсомольском проспекте, 17, не спалось.

Утром 72-летнему Владимиру Краснову, жителю дома на Комсомольском проспекте, 17, не спалось.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Его соседка этажом выше, Ольга из седьмой квартиры, рассказывает: осколки полетели прямо на ее супруга, который в этот момент спал на диване в комнате. Но никто не пострадал. Ольга демонстрирует, как шпингалеты на старых деревянных стеклопакетах вырвало с корнем. Под ногами похрустывают мелкие осколки.

- Дом у нас 60-х годов, с тех пор окна так и не меняли, мы их только утепляли. Может, теперь хоть повод будет? - задается вопросом Ольга.

Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы.

Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Жильцы вышли на улицу, а буквально через пару минут не месте уже была полиция и пожарные. Пошептавшись меж собой, что все евроокна стойко перенесли взрывную волну, жильцы пожали плечами и пошли прибирать.

Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В этот момент раздается звонок в дверь. На пороге сотрудники «Жилищника». Бравые рабочие спустя буквально три часа после ЧП притащили все необходимое для ремонта и замены стекол. Обещают, что к вечеру абсолютно все выбитые окна в пятиэтажке, коих, по оценкам корреспондента «КП», 20-30% от общего числа, будут поменяны.

В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Официальные данные о попытке атаки беспилотников на Москву 24 июля 2023

- На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия, - написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон.

На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

Дом на Комсомольском проспекте находится в 300 метрах от главного здания оборонного ведомства на Фрунзенской набережной. А подавленный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник спланировал на крышу трехэтажного нежилого здания, в котором никого не было.

Часа через три после атаки, когда сняли основную часть оцепления Комсомольского проспекта, на место приехала рота коммунальщиков в оранжевых жилетках.

Часа через три после атаки, когда сняли основную часть оцепления Комсомольского проспекта, на место приехала рота коммунальщиков в оранжевых жилетках.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Последствия работы глушилок оценили многие журналисты, которые примчались на место. Интернет на телефоне то и дело пропадал, а навигация сбоила.

В двух домах на Комсомольском проспекте напротив места падения беспилотника первые этажи отданы под коммерческие помещения — там также повыбивало стекла.

Часа через три после атаки, когда сняли основную часть оцепления Комсомольского проспекта, на место приехала рота коммунальщиков в оранжевых жилетках. Бригадиры четко раздавали команды: тут подмести, там собрать стекло, вот сюда несем новое и вставляем.

Второй БПЛА летел с юга Москвы. И если в случае с дроном на Комсомольском проспекте можно уверенно предполагать, что было целью, то с беспилотником, который спланировал в модном районе «Зиларт» у станции МЦК «ЗИЛ», о целях судить сложно. Здесь находятся исключительно жилые кварталы.

Второй БПЛА летел с юга Москвы.

Второй БПЛА летел с юга Москвы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

МИД РФ назвал атаку беспилотников на Москву 24 июля 2023 актом терроризма

Официальный представить МИД Мария Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма.

В 3 часа 40 минут в районных чатах появились первые вопросительные сообщения от жильцов.

- Что произошло, грохот кто-то слышал?

- Дом затрясло, но все целое!

- Даже у «Технопарка» было слышно хлопок (станция метро расположена в двух километрах от места падения БПЛА - авт.).

Дрон врезался аккурат в стык фасада и кровли строящегося офисного комплекса на проспекте Лихачева, 15. Нижнюю часть стилобата дома занимает строительный гипермаркет. А этажей 20 кверху пустуют, потому как работы там еще не завершены.

В двух домах на Комсомольском проспекте напротив места падения беспилотника первые этажи отданы под коммерческие помещения — там также повыбивало стекла.

В двух домах на Комсомольском проспекте напротив места падения беспилотника первые этажи отданы под коммерческие помещения — там также повыбивало стекла.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Первые версии жителей были, что сдетонировало что-то на стройплощадке. Но те, кто в этот ранний час уже не спал, сказали: прежде был слышен гул, будто по району несется спортивный мотоцикл - это звук работы двигателя беспилотника.

Дрон разбил стекла и залетел внутрь стройплощадки, взрывной волной выбило примерно 60 квадратных метров фасада.

Третий беспилотник упал под Зеленоградом. Коптер без взрывного устройства спланировал на территорию городского кладбища.

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