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НовостиВ мире9 августа 2023 1:44

Сенатор Баррассо: Байден помогает России, блокируя добычу урана в штате Аризона

Ранее Байден объявил национальным памятником около миллиона акров земель
Мария САЛЬНИКОВА
Мария САЛЬНИКОВА
Решение президента США заблокировало любые работы по разработке урановых месторождений

Решение президента США заблокировало любые работы по разработке урановых месторождений

Фото: REUTERS

Решение американского президента Джо Байдена о том, чтобы признать национальным памятником земли штата Аризона, где производится добыча урана, навредит Америке, но при этом "поможет" России, приводит РИА Новости заявление сенатора-республиканца от Вайоминга Джона Баррассо.

Ранее во вторник Байден объявил национальным памятником порядка миллиона акров земель коренных народов Америки, расположенных в районе парка Большой каньон. Такое решение президента автоматически блокирует любые работы по разработке урановых месторождений.

На это решение президента, сенатор Баррассо заявил, что "Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым ресурсам". Он добавил, что сегодня с территории России в США импортируется в три раза больше урана, чем производится в Америке.

Баррассо добавил, что ранее сенат высказался за увеличение объемов производства урана на территории Соединенных Штатов, чтобы "избавиться от зависимости от России".

"Тем не менее, президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых, чтобы удовлетворить свой "левый" электорат. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам", - заключил дипломат.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Саудовской Аравии заявили о тупиковой ситуации для Байдена из-за желания ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть. Такие действие организации не позволят президенту США пополнить стратегические резервы страны.