Сенатор Баррассо: Байден помогает России, блокируя добычу урана в штате Аризона

Решение президента США заблокировало любые работы по разработке урановых месторождений Фото: REUTERS

Решение американского президента Джо Байдена о том, чтобы признать национальным памятником земли штата Аризона, где производится добыча урана, навредит Америке, но при этом "поможет" России, приводит РИА Новости заявление сенатора-республиканца от Вайоминга Джона Баррассо.

Ранее во вторник Байден объявил национальным памятником порядка миллиона акров земель коренных народов Америки, расположенных в районе парка Большой каньон. Такое решение президента автоматически блокирует любые работы по разработке урановых месторождений.

На это решение президента, сенатор Баррассо заявил, что "Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым ресурсам". Он добавил, что сегодня с территории России в США импортируется в три раза больше урана, чем производится в Америке.

Баррассо добавил, что ранее сенат высказался за увеличение объемов производства урана на территории Соединенных Штатов, чтобы "избавиться от зависимости от России".

"Тем не менее, президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых, чтобы удовлетворить свой "левый" электорат. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам", - заключил дипломат.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Саудовской Аравии заявили о тупиковой ситуации для Байдена из-за желания ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть. Такие действие организации не позволят президенту США пополнить стратегические резервы страны.