По делу Блиновской суд арестовал десятки счетов, четыре элитных авто и мотоцикл

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В рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее мужем налогов на сумму порядка одного миллиарда рублей, Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия наложил обеспечительные меры на 12 счетов в банках "Тинькофф", Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Промсвязьбанк. Также, как сообщает ТАСС, были арестованы четыре элитных автомобиля, а также мотоцикл Harley Davidson.

Пресс-секретарь районного суда Лела Кокая добавила, что, кроме вышеуказанного, под арест попали: моторная лодка, гидроцикл, снегоболотоход и семь прицепов к легковым автомобилям.

В рамках обеспечительных мер арест был наложен и на 54 расчетных счета в нескольких ООО: "Оливия Групп", "Аквакультура", "Рыбная история", "Подари мечту", "Нембус", "Аквакультура-Хибины", "ДОГ Осьминог", "Ветер", "Сады Адыгеи", "Алмаз", "ГУФО", "Океан Молодости" и "Праймфуд". Согласно информации из открытых источников, порядка половины счетов указанных компаний принадлежат мужу Елены Блиновской. Отмечается, что ежегодная выручка с этих счетов достигала полумиллиарда рублей.

На данный момент решение Пресненского суда Москвы еще не вступило в силу и на этом этапе может быть обжаловано через апелляцию.

Ранее в июле в судебном порядке были наложены обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, принадлежащие Блиновской и ее супругу. В их число входят нежилые помещения в Ярославской и Московской областях, элитная недвижимость в Москве, более 100 миллионов рублей, а также валюта, золотые и коллекционные монеты.

Как сообщал сайт KP.RU, по данным СК РФ за три года Елена Блиновская укрыла от государства налоги на 918 миллионов рублей. Еще 43 миллиона рублей были отмыты через подконтрольные ее семье фирмы. Свое состояние она сделала, продавая "курсы личностного роста для женщин" в соцсетях.