7News: Австралийцы испугались сгоревших в атмосфере фрагментов ракеты "Союз-2.1б"

Австралийцы испугались российской ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Австралии были напуганы и одновременно восхищены сгоревшими в атмосфере фрагментами российской ракеты "Союз-2.1б". Об этом сообщает австралийский телеканал 7News.

Незадолго до полуночи в понедельник, 7 августа, австралийцы заприметили в небе над штатом Виктория вспышки света на подобии "движущегося шара", который напоминал им метеор. В действительности это был вход в атмосферу отработавшей части российского "Союза".

Множество жителей Австралии стали свидетелями этого события. Своими впечатлениями они делились в соцсетях. "Это было похоже на начало землетрясения с дребезжанием окон, но без толчков", - написал один из пользователей, отметив, что это зрелище его напугало.

Другие были заворожены увиденным: "Я был совершенно ошеломлен и загипнотизирован, не мог оторвать глаз".

Ранее KP.RU писал, что 7 августа ВКС России успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Спутник выведен на орбиту. Отметим, что пуск был совершен в интересах Министерства обороны РФ.