Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 августа 2023 6:15

Подразделения группировки "Центр" ВС России сорвали шесть атак ВСУ

ВС РФ также ликвидировали 60 бойцов ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях
Дарья ЧИПУРНАЯ
Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук в беседе с РИА Новости.

Так, группировка "Центр" при поддержке артиллерии и авиации отразила шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

Российские военнослужащие ликвидировали около 60 украинских боевиков, сообщил Савчук.

Кроме того, ВС России в ходе отражения атак ликвидировали БМП, бронемашину и два вражеских пикапа. Экипаж ТОС "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.

Ранее KP.RU раскрыл истинную причину затягивания конфликта со стороны украинского президента Владимира Зеленского.