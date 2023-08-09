Подразделения группировки "Центр" ВС России сорвали шесть атак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук в беседе с РИА Новости.

Так, группировка "Центр" при поддержке артиллерии и авиации отразила шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

Российские военнослужащие ликвидировали около 60 украинских боевиков, сообщил Савчук.

Кроме того, ВС России в ходе отражения атак ликвидировали БМП, бронемашину и два вражеских пикапа. Экипаж ТОС "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.

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