Цены на такси в России достигли максимума за последние 10 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоимость поездки на такси в России в июне 2023 года достигла 32,53 рублей за 1 километр пути, побив рекорд за последние десять лет. К таким выводам пришли в РБК, изучив данные Росстата.

По данным статистического ведомства, цена поездки в такси постоянно растет с апреля 2021 года. За период с 2014 по 2023 годы наибольший рост был зафиксирован в первом полугодии текущего года и составил 4,03%, предыдущий рекорд в 2,7% отмечался в январе-июне прошлого года.

По словам экспертов, на росте стоимости поездок на такси отразилось увеличение индекса потребительских цен, который в первом полугодии 2023 года поднялся на 5,55% относительно аналогичного периода прошлого года.

Еще одна причина роста цен – увеличение стоимости автомобилей в РФ. По данным Росстата, средняя цена импортной машины с февраля прошлого года по июнь текущего года поднялась на 57%, до 2,168 млн рублей, автомобиля российского производства – на 25% до 970,1 тыс. рублей.

Выросли и затраты на обслуживание машин, а также расходы перевозчиков, что также повлияло на стоимость поездки в такси.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в 2023 и 2024 году ужесточат правила для таксистов и агрегаторов. В частности, компании и ИП, имеющие разрешение на работу в такси, будут обязаны страховать ответственность за причинение вреда жизни или здоровью пассажира минимум на 2 млн рублей.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей агрегаторам за передачу заказов водителям, не имеющим официальной лицензии. Все эти нововведения могут привести к тому, что цены на поездки в такси в России существенно вырастут.