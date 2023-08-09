Количество жертв наводнения в Пекине увеличилось до 33 человек Фото: REUTERS

В Пекине число жертв от наводнения выросло до 33 человек. Еще 18 граждан считаются пропавшими без вести, сообщает пресс-канцелярия народного правительства Пекина.

До этого местные власти говорили об 11 погибших и 27 пропавших без вести. Кроме того, в результате стихийного бедствия было разрушено около 59 тысяч зданий, 147 тысяч домов получили повреждения.

Напомним, в конце июля 2023 года на Пекин обрушилась стихия. На тот момент на территории западного района Мэньтоугоу выпало около 320 мм осадков. Отмечается, в нескольких местах данный показатель достиг 400 мм, а в двух пунктах - превысил 500 мм.