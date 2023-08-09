Курс евро превысил 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Курс евро на Мосбирже опять повысился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные из торгов.

По состоянию на 10:52 по московскому времени курс евро расчетами "завтра" повышается на 56 копеек и равен 107,02 рубля.

Подрос и курс на китайский юань - до 13,48 рубля (рост на 6 копеек). При этом минутами ранее валюта КНР обновила максимум с марта прошлого года и составляла 15,503 рубля.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что причина ослабления рубля связана с торговым балансом – притоками и оттоками валюты в Россию и из нее.