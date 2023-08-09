Минпромторг не увидел предпосылок для роста цен на продукты в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство промышленности и торговли не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшем будущем. Наоборот, стоимость ряда товаров может уменьшиться. Такое мнение выразил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«В ближайшее время мы не видим никаких показателей того, что цены на продовольственные товары у нас могут пойти в гору», - сказал Евтухов в эфире телеканала «Россия-24».

Наоборот, по его словам, учитывая сезонные факторы, стоимость ряда продуктов может снизиться. Евтухов отметил, что сейчас ситуация на рынке продовольствия в стране является стабильной. В качестве примера он привел данные Росстата, согласно которым стоимость на товары продовольственной группы в июне текущего года выросла на 2,22%, если сравнивать с декабрем 2022 года.

Сайт KP.RU писал, что в мае 2023 года Россия стала единственной страной Европы, где зафиксирована продуктовая дефляция - снижение стоимости продуктов питания. Она составила 1,12%, что является своеобразным рекордом за последнее время. При этом в Европе наблюдалась инфляция. Самая высокая оказалась в Венгрии - цены на продукты взлетели на 34%.