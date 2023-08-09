Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев проведет остаток жизни в "Черном дельфине"

Галявиев будет отбывать наказание в "Черном дельфине" Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Ильназ Галявиев, устроивший взрыв и стрельбу в казанской гимназии №175, тем самым убив семерых школьников и двоих учителей, будет отбывать пожизненное тюремное наказание в ИК-6, более известной под названием "Черный дельфин". Об этом ТАСС передали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

19-летний Ильназ Галявиев проведет остаток жизни в "Черном дельфине".

ИК-6 - это исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных, которая располагается городе Соль-Илецке Оренбургской области рядом с озером Развал.

Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев открыл стрельбу и устроил взрыв в гимназии №175, убив семерых детей и двух педагогов, еще 24 человека пострадали. Всего потерпевшими по делу проходили 667 человек.

Галявиев был признан вменяемым, в суде он полностью признал свою вину. Помимо пожизненного заключения, Галявиева обязали выплатить штраф на сумму в 200 тысяч рублей, а также компенсацию родственникам погибших и пострадавшим в размере свыше 22 млн рублей.

Ранее KP.RU рассказал, как Ильназ Галялиев пришел к кошмарной мысли об убийстве детей и учителей в родной гимназии.