Сенатор Пушков: США загнали себя в тупик ставкой на победу Украины в конфликте Фото: REUTERS

Сенатор Алексей Пушков заявил, что надменность США и их ставка на разгром России загнали Вашингтон в угол. Из этого капкана им будет очень тяжело вырваться.

По его словам, ставка на "полное поражение России" завела их в тупик.

"Именно это высокомерие загнало их в иракский, потом и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации является Украина", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам также, неотъемлемой частью американской внешней политики являются самонадеянность и слепая вера в собственное могущество. Именно они втягивают страну в кровопролитные конфликты, отметил сенатор.

Ранее Пушков также говорил о том, что критика Владимиром Зеленским бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы показала провал делегации Украины на встрече в Саудовской Аравии.