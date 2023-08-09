Шойгу раскрыл планы Польши по оккупации Западной Украины

Шойгу заявил, что Польша намерена оккупировать Западную Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства в среду, 9 августа, сообщил об истинных целях создания польско-украинского соединения.

"Имеются планы по созданию на регулярной основе, так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути - для последующей оккупации этой территории", - говорится в заявлении Шойгу.

Министр обороны России также напомнил, что Варшава объявила о намерении построить "самую мощную армию на континенте". В связи с этим, как утверждает Шойгу, поляки стали массово закупаться вооружениями у США, Великобритании и Южной Кореи.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о намерениях Польши вмешаться в украинский конфликт "под зонтиком НАТО" с целью отхватить себе от Украины "кусок пожирнее", а именно западную часть страны.