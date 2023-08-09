Шойгу заявил, что Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 9 августа, проинформировал о том, что в непосредственной близости от границ России и Белоруссии размещена группировка войск государств Запада. Ее численность, по данным главы ведомства, составляет 360 тысяч военных.

«С учетом вооруженных сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих», - заявил Шойгу на коллегии российского оборонного ведомства.

По данным министра, речь также идет о 8 тысячах единиц бронетехники, 6 тысячах артиллерийских систем и минометов, а также 650 самолетов и вертолетов.

Кроме того, по его информации, численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит на белорусскую границу дополнительно тысячу военных. Об этом заявило министерство национальной обороны Польши.

В свою очередь, Шойгу ранее сообщил об усилении группировок войск Вооруженных сил России на западных границах государства.