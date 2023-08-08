Польша перебросит дополнительно тысячу военных на границу с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава перебросит на белорусскую границу дополнительно тысячу военных. Об этом во вторник, 8 августа, заявило Министерство национальной обороны Польши.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и запросом коменданта пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны поручил выполнить запрос и направить дополнительные войска», - сказано в заявлении военного ведомства.

В сообщении отмечается, что главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага в понедельник, 7 августа, обратился в Министерство национальной обороны, попросив ведомство перебросить на границу с Белоруссией еще тысячу солдат. На данный момент на польско-белорусской границе уже находится две тысячи военных.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя переброску войск на восток республики, заявил об опасениях, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» проникнут в страну под видом мигрантов. При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о выдвижении «Вагнера» к польской границе, отметив, что бойцы группировки находятся во временном лагере «в центре Беларуси».