Шойгу: в Финляндии могут разместить оружие НАТО, способное бить вглубь России

Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии способное поражать объекты РФ оружие Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на заседании Коллегии ведомства в среду, 9 августа, сообщил о возможном размещении на территории Финляндии оружия НАТО, которое способно бить вглубь России.

Шойгу констатировал кратное увеличение угрозы военной безопасности РФ на западном и северо-западном стратегических направлениях. Основным из серьезных дестабилизирующих факторов является вступление Финляндии в Североатлантический альянс, а также вероятное членство Швеции в НАТО.

"На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России", - заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что база НАТО в Финляндии может быть расположена в 360 км от Ленинградской области. Сайт KP.RU рассказал, когда будет достигнута точка кипения в действиях НАТО близ границ России.