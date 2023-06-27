НАТО стягивает войска к Калининграду: Когда будет достигнута точка кипения?

В понедельник во время визита в Вильнюс министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия разместит в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тысячи военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник во время визита в Вильнюс министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия разместит в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тысячи военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. Даже западные комментаторы оценивают этот шаг как «медленный марш к потенциальной будущей прямой войне НАТО с Россией». На границе с российским Калининградом Запад последовательно наращивает военный потенциал, в прибалтийских республиках уже давно, хоть и на ротационной основе, присутствует контингент альянса. Чем чревато его новое усиление?

- Не думаю, что четыре тысячи немецких военных на территории Литвы как-то качественно увеличит угрозы для Калининграда, потому что это просто еще один шаг на пути к серьезному военному конфликту в Прибалтике, - ответил на вопрос «КП» политолог Александр Носович, эксперт по Прибалтийскому региону. - Это идет в одном ряду с размещением РСЗО HIMARS под Гданьском. Такие шаги следуют один за другим, и в итоге должна быть какая-то высшая точка, после которой либо начнется обратный процесс сворачивания, либо прямое военное столкновение. Других вариантов я не вижу, потому что и Польша, и Литва не останавливаются, они шаг за шагом увеличивают давление на границы Калининградской области. Зовут туда американцев, теперь вот немцев, французов там полно. При такой концентрации войск по обе стороны границы все это очень плохо должно закончиться.

- Но вряд ли это инициатива Польши и Литвы, они ведь, скорее, просто инструмент для реализации планов старших партнеров?

- Инициатива-то их. Но бывает, что их предложения растворяются в воздухе, и на них не обращают внимания, - поясняет эксперт. - А если эти инициативы приветствуют ведущие страны НАТО, то понятно, что это только предлог, чтобы вести свою военную политику в регионе Балтийского моря, и хорошая возможность оправдаться, что те же американцы вообще там делают, если их страна - за океаном.

Трудно не согласиться с Александром Носовичем, что настойчивая эскалация военных потенциалов на границах с Калининградом чревата прямым военным столкновением. Вариант, что в обозримом будущем может произойти какая-то разрядка, вообще не просматривается. Последовательность США, как главного управляющего НАТО, в создании на границах с Россией военных потенциалов для агрессии против нее просто удивляет. Как удивляет и лицемерие, с которым уже двадцать лет американцы обустраиваются у наших границ. Глава МИД России Сергей Лавров как-то напомнил, что в 2004 году, принимая прибалтов в НАТО, западники заверяли нас, что, вступив в блок, те почувствуют себя «защищенными» от России и «успокоятся».

Но уже давно очевидно: не для «успокоения» прибалтийских этнократических режимов их принимали в западный альянс, а чтобы превратить в форпост конфронтации с Россией. Недаром до начала СВО Запад только и нудел, что прибалтов надо «защитить» от «агрессии Москвы», потому что третья мировая, дескать, начнется с вторжения русских в «демократии Балтии». И русофобская «закваска» прибалтов и поляков, как видим, поднялась в Европе пышной пеной. Тут уж действительно американцам и говорить ничего не надо - просто выпустить со злобным лаем прибалтийских ненавистников России, когда-то почти сплошь активистов КПСС или комсомола.

Правда, можно истолковать «инициативу» размещения тысяч немецких солдат в Литве и теми страхами, которые уже озвучили на Западе: теперь, когда часть ЧВК «Вагнер» уходит в Белоруссию, это создает угрозу тем же литовцам и полякам. Что ж, пусть боятся. Страх, как показало все время независимости прибалтийских стран, это главная политическая страсть литовцев и латышей, позволяющая им выставлять себя перед старшими партнерами неминуемой жертвой «русских агрессоров», выклянчивая помощь и поддержку.

Тут, кстати, можно прибалтам даже посодействовать. Очень уж они, как и их старшие товарищи, беспокоятся по поводу так называемого «Сувалкского коридора» - гипотетический сухопутный коридор протяженностью около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Если этим «коридором» завладеет Россия с Белоруссией, что с военной точки зрения вполне возможно, то вся Прибалтика оказалась бы в «котле». Так что немцы, завозя в Литву своих солдат, пусть об этом тоже подумают. Впрочем, если НАТО идет «медленным маршем к прямой войне с Россией», их это не остановит.

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