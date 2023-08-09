Четыре человека погибли при обстреле ВСУ села Трудовое в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли село Трудовое в Запорожской области, в результате погибли четыре человека.

«Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя», – рассказали журналистам в экстренных службах региона.

Кроме того, два человека при обстреле получили ранения.

Напомним, 6 августа ВСУ нанесли удар по городу Днепрорудное в Запорожской области. Ранения получили шесть человек. Были прилеты во дворе двух девятиэтажек, повреждены остекление домов, трансформатор и несколько машин.

В конце июля Вооруженные силы Украины обстреляли село Басань в Запорожской области. Три человека погибли и еще 15 ранены были ранены.