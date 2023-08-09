На всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Второй рах за день, в среду, 9 августа, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно карте, тревожный сигнал во всех регионах Украины прозвучал в 17:40 по московскому времени.

До этого днем 9 августа также была объявлена воздушная тревога. Продлился сигнал сирен около часа.

Сутками ранее, во вторник, 8 августа, также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Также 9 августа вооруженные силы Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Согласно официальным данным, беспилотник двигался на хранилище топлива. Удар по контейнерам мог бы спровоцировать ядерную катастрофу.