Гражданин ФРГ задержан по подозрению в шпионаже в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин Германии, работавший в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, задержан по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает Генеральная прокуратура ФРГ.

Как уточняется на сайте ведомства, мужчина был задержан в городе Кобленце за то, что «с мая 2023 года по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество».

В Генпрокуратуре утверждают, что сотрудник Бундесвера «однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке». Суд уже постановил арестовать и отправить мужчину в следственный изолятор.

Напомним, на прошлой неделе глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил о задержании гражданина Белоруссии по подозрению в работе на российскую разведку. По словам министра, мужчина принимал участие в разведке военных объектов и портов, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу РФ.