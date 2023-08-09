Премьер Саксонии Кречмер: антироссийские санкции ослабили экономическую мощь ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционная политика против России ослабила экономическую мощь Германии, а также нанесла больший вред европейской экономике, чем российской. Такое заявление сделал премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Handelsblatt.

— У Германии есть большие проблемы, и политика санкций в отношении России также ослабляет нашу экономическую мощь, — подчеркнул Кречмер.

Он также отметил, что на фоне антироссийских санкций в Европе инфляция начинает «съедать» потребительскую способность. По мнению саксонского премьера, раскол мира на два блока поставил под угрозу мировую торговлю.

Кречмер добавил, что цены на электроэнергию в Германии стали слишком высоки, а отказ от ядерной энергетики он считает ошибкой. Переход к «зеленой энергетике» полностью провалился.

Ранее KP.RU рассказывал, что на Западе уже начали понимать, что антироссийские санкции загнали их самих в ловушку, а их последствия скажутся на миллионах людей. При этом эксперты отмечают, что они не оказали никакого эффекта на ход украинского конфликта.