The Guardian: санкции западных стран в отношении России загнали их в ловушку Фото: REUTERS

Санкции, которые ввели страны Запада в отношении России, загнали их же самих в ловушку, а также привели к серьезным последствиям для миллионов людей. Такое мнение высказал Саймон Дженкинс в статье для The Guardian.

«Ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта», - отметил автор.

Он добавил, что в результате ответных мер РФ из-за повышения цен пострадали европейские потребители энергоресурсов. Как следствие, западные страны, по мнению Дженкинса, оказались в ловушке, так как гордость не позволяет им остановиться.

Автор также признался, что искал доказательства того, что власти в США и Европе делали прогноз относительно того, к каким последствиям приведут санкции против России. Однако, по его словам, ничего такого он не нашел.

«Элементарный анализ должен был натолкнуть их на мысль, что от серьезного ущерба российскую экономику защитят огромные долларовые резервы», - подчеркнул Дженкинс.

Автор резюмировал, что США и Европе пора начать переговоры с Россией.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что страны Запада после введения антироссийский санкций столкнулись с серьезными проблемами в разных отраслях экономики. Самым сильным ударом для Европы стало введенное ей же эмбарго на российские энергоресурсы.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что страны Запада желают развалить российскую экономику и создать новые социальные проблемы. При этом их санкции оказались безрезультатными, подчеркнул он.