«Он просто дилетант»: генерал ВСУ возмутился решениями Зеленского Фото: REUTERS

Некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского и его ошибки в управлении страной привели к огромным потерям украинских войск. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

— Количество убитых идет на десятки тысяч, я уже не говорю про то, что из страны уехали миллионы, а еще десятки тысяч украинцев получили тяжелейшие ранения, — подчеркнул Кривонос.

Он также отметил, что власти Украины не думают об этом и занимаются закупкой барабанов и укладыванием асфальта, поскольку, по его мнению, они просто дилетанты.

Генерал обратил внимание и на то, что на Украине высокий уровень коррупции, что привело к росту недоверия к режиму Зеленского. Многие обращают внимание на то, что на занимаемых должностях находятся те, кто не соответствуют нужному уровню подготовки.

— Министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается. Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист, — подытожил украинский генерал.

Ранее Сергей Кривонос заявил, что при желании армия России может дойти до Киева за 12 часов, а Зеленский не может реально оценить возможности российских войск. Именно поэтому нельзя исключать самых худших сценариев для ВСУ.