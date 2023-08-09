Росстат: годовая инфляция в России в июле 2023 года ускорилась до 4,3% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2023 года в России годовая инфляция ускорилась с 3,25 до 4,3 процента. При этом в месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,63 процента. Это следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в июле стали дороже на 0,49 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении эта цифра достигает 2,23 процента. Остальные товары подорожали почти на процент в сравнении с июнем и на 2,36 процента в сравнении с предыдущим годом.

Стоимость услуг в России увеличилась на 0,48% в сравнении с июньскими показателями и почти на десять процентов в годовом выражении.

Ранее в Минпромторге заявили, что не видят предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время, а также в ведомстве утверждают, что в будущем цены на некоторые товары могут снизиться. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что на данный момент ситуация на продовольственном рынке в России стабильная.