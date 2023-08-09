Германия передала Украине две пусковые установки ЗРК Patriot Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии за неделю поставили Украине две пусковые установки для зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает Министерство обороны ФРГ.

Как следует из списка на сайте ведомства, в котором каждую неделю публикуется информация военной помощи Киеву со стороны Берлина, Украина получила от Германии две стартовые установки ЗРК Patriot, более шести тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 100 пулеметов MG5, пять бронированных машин и десять гусеничных вездеходов Bandvagn 206.

Кроме того, ФРГ поставила Киева за последнюю неделю четыре разведывательных беспилотника, более десяти военных грузовиков, 140 тысяч аптечек и 20 тысяч тактических очков.

Издание Die Welt ранее сообщило, что Германия намеренно замедляет поставки оружия на Украину, которое обещала передать в 2023 году, а некоторая техника вовсе так и не дошла до Вооруженных сил республики. По информации газеты, Берлин обещал передать Киеву 110 танков Leopard 1, но на Украину прибыли только десять из них. Кроме того, так и не были отправлены Киеву 20 БМП Marder, четыре комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок.