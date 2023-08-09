Минэнерго назвало июльский рост цен на бензин в России временным Фото: Мария ЛЕНЦ

После опубликованных Росстатом данных по стоимости бензина на АЗС в июле Министерство энергетики Российской Федерации назвало повышение цен временным. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания, — заявили в Минэнерго.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что уже начали предпринимать шаги для снижения волатильности. Было принято решение об увеличении максимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13 процентов и дизельного топлива до 9,5 процента. Это решение вступит в силу с начала осени.

В Минэнерго также добавили, что постоянно наблюдают за ситуацией на внутреннем рынке топлива, а также дают компаниям рекомендации по увеличению поставок на российский рынок.

Ранее Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России в июле 2023 года до 4,3 процента. При этом потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,63 процента.