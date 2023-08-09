Bild: на Украине опасаются давления Запада в вопросе переговоров с Россией Фото: REUTERS

Из-за провала наступления Вооруженных сил Украины и неоправданных ожиданий Киев опасается, что Запад может принудить их к переговорам с Москвой. Об этом рассказали в издании Bild.

— Если Украина не совершит крупного прорыва, весь успех конфликта может оказаться под угрозой, — заявил корреспондент Пауль Ронцхаймер, который недавно посетил позиции ВСУ.

Также, по его словам, из-за неудачных попыток наступления украинских войск дипломатическое давление на Киев по вопросу переговоров с Россией усилилось. При этом корреспондент считает, что ситуация может ухудшиться, когда российская армия отразит все атаки ВСУ.

Ронцхаймер подчеркнул, что на Украине недооценили российские войска. После посещения одного из военных госпиталей корреспондент убедился, что ВСУ пытаются препятствовать освещению реального положения дел в конфликте и количества убитых и раненых.

Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали пункт управления ВСУ. Также российские штурмовые отряды на Купянском направлении заняли более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.