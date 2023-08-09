На Украине арестовали депутата от партии Зеленского, обвиняемого в коррупции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине Высший антикоррупционный суд арестовал депутата Верховной рады из партии «Слуга народа» Анатолия Гунько на два месяца по обвинению в получении взятки. Это решение озвучил следственный судья ВАКС.

— Избрать подозреваемому Гунько Анатолию Григорьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления о содержании под стражей до 7.10.2023 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 30 млн гривен, — заявил судья в ходе заседания, трансляцию которого вели на YouTube-канале ВАКС.

Отмечается, что депутата задержали 8 августа во время получения взятки в размере 85 тысяч долларов. Следствие установило, что за эти деньги он обещал одному из бизнесменов передать земельные участки, которые принадлежат Национальной академии аграрных наук Украины.

Следствие предъявило Гунько и двум его сообщникам обвинение во взяточничестве.

Ранее стало известно, что один из депутатов от партии Зеленского был замечен на отдыхе на Мальдивах. Он остановился в отеле, номер в котором стоит не менее 2,7 тысячи долларов за сутки.