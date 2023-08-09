СКР возбудил дело из-за выселения российских детей из отеля в Турции Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресненский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления СК России по Москве возбудил уголовное дело в связи с выселением российских детей из отеля в Турции.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», – сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Как выяснили следователи, в период с 19 июня по 5 августа этого года сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили с родителями 90 детей около 30 договоров на оказание услуг по организации детского отдыха в Турции. Из-за неудовлетворительных условий размещения и низкого качества сервиса подростки были принудительно выселены из отеля. Поскольку дальнейшее размещения в Турции было невозможно, в Россию досрочно вернулись 68 детей, сообщили в ведомстве.

Напомним, около 90 российских детей выселили из отеля в турецкой Анталье из-за неуплаты отдыха туроператором. Роспотребнадзор призвал родителей несовершеннолетних обратиться в ведомство для подготовки коллективного иска в защиту прав потребителей.