Суд в США потребовал от Twitter доступ к аккаунту Дональда Трампа Фото: REUTERS

Ещё в январе 2023 года специальный прокурор США Джек Смит направил в адрес администрации социальной сети X (тогда Twitter) требование, согласно которому компания должна была предоставить доступ к аккаунту экс-президента Дональда Трампа. Об этом говорится в документах суда.

«17 января 2023 года правительство выдало ордер, который предписывал Twitter предоставлять данные и записи, связанные с [принадлежащим Трампу] аккаунтом @realDonaldTrump в Twitter. В то же время правительство выдало ордер о неразглашении, запрещавший Twitter сообщать о существовании или деталях [такого ордера] кому бы то ни было», - говорится в опубликованных документах.

Также стало известно, что Twitter оштрафовали на 350 тыс. долларов за то, что соцсеть вовремя не выполнила предписание Смита. Сообщается, что требуемая информация поступила в распоряжение властей только через три дня после окончания сроков, которые дали руководству на исполнение.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп отказался признавать новые обвинения против себя, по делу о якобы украденных секретных документах.