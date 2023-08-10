«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос»: Байден опроверг участие в бизнесе сына Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден опроверг заявления конгрессмена Девона Арчера о своём участии в бизнесе сына, Хантера Байдена. Как уверяет глава государства, все эти показания не обоснованы, и не соответствуют действительности. Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома.

«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос. Потому что это неправда», - ответил Байден на вопрос одного из журналистов о показаниях Арчера.

Пояснять, или как-то обосновывать своё заявление Байден отказался.

Напомним, что Девон Арчер, выступая в Конгрессе США, заявил что Байден-старший регулярно присутствовал на деловых встречах, связанных с бизнесом его сына, Хантера Байдена. В частности, присутствие тогда ещё вице-президента осуществлялось по громкой связи.

Ранее KP.RU сообщил, что в Белом доме исключили вероятность того, что Байден может помиловать своего сына Хантера, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.