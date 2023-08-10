В Киевской области раздалась серия взрывов, сработала система ПВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Киевской области раздалась череда мощных взрывов, а также была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны. Об этом заявили в социальных сетях Киевской областной военной администрации (ОВА).

«В регионе работает ПВО», - говорится в сообщении.

В ОВА также напомнили жителям области об ответственности за фото- и видеосъёмку работу украинской ПВО. В регионе была объявлена воздушная тревога, также предупреждение звучит в Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Последняя тревога, объявлявшаяся на всей территории Украины, длилась около часа, и была отменена во втором часу ночи 10 августа 2023 года. На тот момент предупреждения ещё действовали в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, что ВС РФ ведут точечные обстрелы критической инфраструктуры Украины, аэродромов, центров принятия решений, центров связи и других подобных объектов с 10 октября 2022 года, после первой атаки украинских спецслужб на Крымский мост.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 августа 2023 года тревога по всей территории Украины объявлялась два раза за день.