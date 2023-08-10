El Universo: кандидат в президенты Эквадора был убит на предвыборном мероприятии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, по данным местных СМИ, был убит во время вооружённого нападения на школу в городе Кито, где проходило предвыборное мероприятие. Об этом сообщила газета El Universo.

«Инцидент произошел около 18:20. Свидетели сообщили, что была слышна стрельба, и они увидели, как Вильявисенсио упал на пол с тяжелыми травмами», - говорится в публикации.

Смерть политика подтвердил его близкий друг и соратник Карлос Фигероа, который заявил, что террористы трижды выстрелили в голову кандидату в президенты. Общее число пострадавших при нападении на школу в Кито уточняется, по данным газеты, ранены не менее восьми человек.

Полиция перекрыла окрестные улицы и начала операцию по поиску и задержанию нападавших.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2023 года в Эквадоре прошло сильное землетрясение.