Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 августа 2023 0:46

El Universo: кандидат в президенты Эквадора был убит на предвыборном мероприятии

Местные СМИ сообщили о вооружённом нападении на Фернандо Вильявисенсио
Сергей КУДРИН
El Universo: кандидат в президенты Эквадора был убит на предвыборном мероприятии

El Universo: кандидат в президенты Эквадора был убит на предвыборном мероприятии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, по данным местных СМИ, был убит во время вооружённого нападения на школу в городе Кито, где проходило предвыборное мероприятие. Об этом сообщила газета El Universo.

«Инцидент произошел около 18:20. Свидетели сообщили, что была слышна стрельба, и они увидели, как Вильявисенсио упал на пол с тяжелыми травмами», - говорится в публикации.

Смерть политика подтвердил его близкий друг и соратник Карлос Фигероа, который заявил, что террористы трижды выстрелили в голову кандидату в президенты. Общее число пострадавших при нападении на школу в Кито уточняется, по данным газеты, ранены не менее восьми человек.

Полиция перекрыла окрестные улицы и начала операцию по поиску и задержанию нападавших.

Ранее KP.RU сообщил, что в марте 2023 года в Эквадоре прошло сильное землетрясение.