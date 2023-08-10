CNN: Киев передал Вашингтону доклад о применении кассетных боеприпасов в зоне СВО Фото: REUTERS

Украина направила в Вашингтон доклад, в котором сообщает западным спонсорам о результатах боевого применения кассетных боеприпасов, ранее переданных США в пользование украинской армии, в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как утверждает неназванный украинский чиновник, на которого ссылается телеканал, в докладе содержится информация о количестве применённых во время боевых действий кассетных боеприпасов, а также о результатах этого применения. Например, американцев интересовали цели, которые ВСУ удалось поразить при помощи западных снарядов. О деталях и точных цифрах источник говорить отказался.

Напомним, кассетные боеприпасы начали передавать Украине 7 июля 2023 года, из-за нехватки обычных снарядов. При этом США потребовали от Киева регулярно отчитываться и предоставлять доклады о том, как применяются боеприпасы, какой эффект они возымели, и не используют ли украинцы их против гражданского населения.

Ранее KP.RU сообщил, что один из американских генералов открыто объяснил, почему кассетные боеприпасы никак не помогут ВСУ.