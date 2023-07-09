"Не поможет": генерал армии США объяснил бесполезность кассетных снарядов для Киева

Генерал армии США Хертлинг: кассетные снаряды бесполезны для Украины против ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг заявил, что передаваемые Украине американские кассетные боеприпасы не помогут ВСУ справиться с основными препятствиями при продвижении в ходе текущего наступления.

“Они неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей”, — рассказал военный в интервью Newsweek.

При этом, по словам Хертлинга, применение подобных снарядов представляет опасность для самих солдат ВСУ, поскольку после этих ударов именно украинским бойцам придется идти по территории с неразорвавшимися суббоеприпасами.

Тем временем в Белом доме не все одобрили решение администрации Байдена о передаче Киеву кассетных боеприпасов, например член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что поставкой данного оружия Вашингтон сделал очередной шаг к эскалации конфликта и поставил под угрозу простых американцев и национальную безопасность Соединенных Штатов.

При этом французское издание Le Monde считает, что подобным образом Вашингтон показал свою слабость и подтвердил истощение собственных запасов традиционного вооружения, однако, поскольку боевые действия ведутся на Украине, именно ее граждане будут постоянно страдать от этих боеприпасов.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch также предупредила, что поставки кассетных снарядов ВСУ неизбежно приведут к страданию мирного населения Украины.