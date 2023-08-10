Три кассетных боеприпаса были выпущены ВСУ по жилым районам Донецка Фото: Александр КОЦ

Вооружённые силы Украины выпустили сразу три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров по жилым кварталам Донецка. Удару подверглись Куйбышевский и Киевский районы города, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 4.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», - заявили в представительстве Донецкой Народной Республики.

Напомним, кассетные боеприпасы начали поставлять Киеву американцы, с 7 июля 2023 года. При этом Вашингтон изначально требовал от ВСУ не использовать эти снаряды для ударов по территориям с плотной застройкой, по населённым пунктам, и против гражданского населения.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина передала в Вашингтон доклад о применении кассетных боеприпасов.