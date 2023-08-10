Двое подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора задержаны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция города Кито, в Эквадоре, задержала двоих подозреваемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Один из них был тяжело ранен в перестрелке, и позднее медики диагностировали его смерть. Поиски третьего террориста продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Эквадора.

«Подозреваемый, который был ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности, был взят под стражу и доставлен в тяжёлом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Скорая помощь подтвердила его смерть», - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в результате теракта пострадали по меньшей мере девять человек. Среди пострадавших двое сотрудников правоохранительных органов, а также один кандидат в члены национальной ассамблеи.

Ранее KP.RU сообщил, что Фернандо Вильявисенсио был застрелен в городе Кито, во время предвыборного мероприятия.