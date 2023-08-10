Минобороны: украинские БПЛА были сбиты над Подмосковьем, Севастополем и Калугой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ночью 10 августа 2023 года были пресечены попытки Украины совершить ряд терактов на территории России, при помощи ударных беспилотников. БПЛА были сбиты над Московской и Калужской областями, а также над Севастополем, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что два беспилотника летели в сторону Москвы. Один удалось сбить над Малоярославским районом Калужской области, а второй - над Одинцовским районов, в Подмосковье.

Возле Севастополя силы ПВО сбили два других аппарата, и ещё девять успешно подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотники упали в районе Чёрного моря, не достигнув своей цели.

Ранее KP.RU сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух беспилотниках, сбитых на подлёте к городу.