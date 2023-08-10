Al Khaleej: отношения Киева с Западом ухудшились из-за провала наступления ВСУ

У Украины ухудшились отношения со странами Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский и страны коллективного Запада разочаровались друг в друге. Об этом говорится в материале Al Khaleej.

"Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией", - говорится в статье.

По данным источника, отношения Зеленского со странами Запада стали ухудшаться после провального летнего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинский президент, в свою очередь, открыто недоволен итогами саммита НАТО в Вильнюсе, на котором участники альянса придерживались позиции по невмешательству в конфликт с Россией. По мнению Зеленского, НАТО поступает "беспрецедентно и абсурдно".

Кроме того, Запад больше не может закапывать себя еще больше в инфляционные и экономические кризисы и считает, что сделал "всё, что мог" для Украины.

Ранее KP.RU рассказал, почему Зеленский всеми силами затягивает украинский конфликт.