МИД РФ: Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин обвинил компанию Microsoft в оказании поддержки Украины и действиях во вред Москве.

По его словам, компания «запятнала себя не только антироссийской риторикой», но также и «конкретными шагами во вред» Москве. Как отметил дипломат, с самого начала специальной военной операции Microsoft оказывает разного вида поддержку Киеву под предлогом укрепления ее киберобороны.

Галузин обратил внимание на то, что Microsoft регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на украинские ресурсы, не приводя при это никаких доказательств, «а факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчивают».

«Все это лишний раз свидетельствует о том, что детище Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», - приводит ТАСС заявление замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) ранее заявила, что Пентагон и НАТО применяют новые виды кибероружия против Москвы, используя сетевую инфраструктуру Украины. Как отмечалось, Россия отразила более 5 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру с начала 2022 года.