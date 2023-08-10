Балицкий: ВСУ в ходе наступления не дошли даже до первой линии обороны Фото: REUTERS

Спустя два месяца наступления на Запорожском направлении украинские войска не дошли даже до первой линии обороны. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов прорваться к Азовскому морю.

«Только несколько "опорников" взяли за все это время, за два месяца. А потом еще идут взводные опорные пункты, ротные опорные пункты - через каждые семь километров. Вероятности сегодня противнику выйти к берегу Азовского моря … мы вообще не видим», — такое заявление сделал врио главы региона, назвав подобные планы «нереальной историей».

Напомним, ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что наступление украинских войск идет медленнее, чем ожидалось. По его словам, он каждый день получает данные о событиях, которые говорят о том, что процесс продвижения ВСУ идет «очень сложно и очень долго».