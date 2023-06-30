Глава США Милли признал, что наступление ВСУ идет медленнее ожидаемого Фото: REUTERS

Наступление Вооруженных сил Украины идет медленнее, чем ожидалось, считает руководитель комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли.

«Это происходит медленней, чем предсказывали люди», – сказал генерал в ходе онлайн-мероприятия национального клуба прессы.

По словам Милли, он каждый день получает сводки о событиях конфликта на Украине. Как считает глава начальников штабов США, процесс продвижения ВСУ идет «очень сложно и очень долго».

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает основными проблемами в наступлении ВСУ нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь высказал мнение, что наступление ВСУ «буксует» из-за трудностей местности и минных полей, а генерал сухопутных войск Польши в отставке Вальдемар Скшипчак заявил, что это вызвано недостатком подготовки украинских военных.